Квоты для инвалидов

Почти 5 тысяч инвалидов в Приангарье трудятся на квотируемых рабочих местах.

Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. Она отметила, что в регионе есть 2300 работодателей, обязанных создать более 6,5 тысяч рабочих мест для инвалидов. В случае невозможности выполнения обязательств у них есть право арендовать квотируемые рабочие места у других организаций. Так в текущем году поступили руководители 4 предприятий Приангарья, которые трудоустроили 11 человек с ограниченными возможностями.