Квоты для инвалидов
Новости Общество

Квоты для инвалидов

06.12.17

Почти 5 тысяч инвалидов в Приангарье трудятся на квотируемых рабочих местах.

Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. Она отметила, что в регионе есть 2300 работодателей, обязанных создать более 6,5 тысяч рабочих мест для инвалидов. В случае невозможности выполнения обязательств у них есть право арендовать квотируемые рабочие места у других организаций. Так в текущем году поступили руководители 4 предприятий Приангарья, которые трудоустроили 11 человек с ограниченными возможностями.

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