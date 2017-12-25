Кадетскому корпусу присвоено имя кавалера Ордена мужества Павла Скороходова

Со сцены Иркутского драмтеатра героя вспоминали родные, друзья и сослуживцы.

На церемонии в основном свои — мама, сестра, супруга, сын, друзья кавалера Ордена Мужества, подполковника ФСБ Павла Скороходова. Здесь же — боевые товарищи. Работникам спецслужб по роду деятельности нельзя открывать лицо, но можно делиться воспоминаниями.

Действительно стали товарищами, можно сказать, братьями. В один из трагических дней моей судьбы случилось так, как и с Павлом. Но мне повезло больше, чем ему. Потому что он первым пришел ко мне на помощь. И может быть благодаря этому я остался жив.

Паша был человеком, который в сложной ситуации, когда что-то не получалось, всегда мог подсказать. Не просто подсказать, а показать на личном примере, как это делается. Когда было трудно, он всегда мог подбодрить.

Он настоящий друг и командир, примерный сын и отец, пусть большую часть времени проводил на службе, а не дома. В управление «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России Павел попал сразу после окончания ВУЗа. За его плечами – многочисленные командировки на Северный Кавказ, большое количество спецопераций, в том числе освобождение заложников в школе Беслана. Мама Павла, Ольга Скороходова, вспоминает тот день. Рассказывает — она всегда понимала сына без слов и чувствовала на расстоянии. Так случилось и в сентябре 2004. Хотя Павел ничего не говорил, за него ей подсказало материнское сердце.

Ольга Скороходова: Это был день знаний 1 сентября. Я ему звоню и говорю, там был шум, гул. Я говорю: «Паш, ты где?» Он : «Да на аэродроме, мама». Ты там? Он, там, там. А потом, вы помните это затишье, когда ни один канал ничего не говорил. Нам звонят из Греции, они все это видят, мы ничего не видим. Только второго сентября мы с мужем не отползали от экранов. И Пашу видели. Это особое такое, не знаю, чем это объяснить. Это, наверное, великая любовь к своим детям.

В Приангарье в память о героическом земляке проходят спортивные турниры, а в родном Шелехове, в лицее, где он учился, установили мемориальную доску. Теперь в память о Павле Скороходове назвали Иркутский кадетский корпус. Это, уверены собравшиеся, станет для воспитанников стимулом к развитию и поводом для гордости.

Михаил Ворожцов, директор Иркутского кадетского корпуса: Присвоение Иркутскому кадетскому корпусу имени Павла Скороходова, как воплощение вечного огня, символа бессмертия и славы.

Павел награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За спасение погибавших», медалью «За отвагу», медалью Жукова. Неоднократно поощрялся руководством ФСБ России. Его не стало в 2014 году в ходе очередной командировки в Северо-Кавказский регион, где Павла смертельно ранили. Указом Президента России шелеховчанин посмертно представлен к награде «Орден Мужества». У 33-летнего героя остались супруга и сын. Павел Аликович похоронен на аллее славы Николо-Архангельского кладбища, в Москве, рядом с боевыми друзьями.