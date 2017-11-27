Самый юный шахматист Иркутской области примет участие в шахматном турнире в Москве.

В рубрике, приуроченной к 80-летию Приангарья, мы рассказываем о достижениях региона и людях, которыми гордится малая родина. Герой следующего сюжета Артур Широколобов. В свои 6 лет он успел защитить второй юношеский разряд по шахматам. С гроссмейстером из детского сада встретилась Туяна Нимаева.

Ферзевый гамбит, сицилианская защита, хитрый еж — в океане шахмат 6-летний Артур Широколобов чувствует себя, словно рыба в воде. Он — самый юный шахматист Иркутской области, и у него уже второй юношеский разряд. Чтобы усложнить задачу, дошкольник одновременно играет сразу три партии с детьми чуть постарше. Частые перемещения вдоль столов ему вовсе не мешают, рассказывает его мама Лина.

Лина Широколобова, мама Артура Широколобова: Он не может сидеть, ходит вокруг доски, может под стол залезть. Во время турнира может ерзать, сидеть, отвлекается сильно по сторонам. Но при этом умудряется как-то играть, увидеть, все держать в голове, для меня это очень удивительно.

Активным ребенком Артур был с рождения. Однажды, чтобы успокоить непоседу, тетя мальчика познакомила его с пешками, ферзями и ладьями. Тогда Артуру было всего 3 года. С тех пор интерес не просто не погас, а разгорелся еще больше. После того, как дома он начал обыгрывать всех родных, его отвели в шахматную школу. Сейчас за его плечами более 20 турниров и несколько побед над подростками. Артур как самый юный шахматист даже вошел в «Книгу рекордов Иркутской области», выпуск которой приурочен к 80-летию региона,.

Кристина Виньковская, вице-президент Иркутской шахматной федерации: Показывая хорошие результаты со школьниками в группе, мы составили программу, по которой нужно каждый день заниматься. Индивидуально он занимается, есть групповые занятия. Каждый может стать мастером, даже ленивый, но гроссмейстером может стать не каждый — тут нужен талант. Я думаю, у Артура есть все шансы.

В шахматной школе Артур почти прописался, каждый день занимается по три часа, а дома играет в онлайн-шахматы. Параллельно непоседа ходит в секцию карате. Мальчик рассказывает, что он любит сражаться в шахматных поединках с сильными соперниками.

Артур Широколобов, юный шахматист: Я люблю шахматы, потому что надо думать. Хочу стать гроссмейстером, чемпионом.

Сейчас дошкольник готовится к шахматному турниру, который пройдет с 4 по 18 января в Москве. Что касается сегодняшних трех партий, в течение 20 минут Артур всем соперникам поставил шах и мат.