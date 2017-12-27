Итоги осеннего призыва

В Прибайкалье среди молодежи вновь замечен всплеск желающих служить в армии.

В этом году за осенний призыв ряды Вооруженных сил от нашего региона пополнили более 3 тысяч солдат-срочников. Жители области служат на территориях Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также на Северном флоте. Из них более 200 новобранцев отправились служить в Национальную гвардию. Однако, несмотря на большое желание и здоровье, попасть в Вооруженные силы удалось не всем. Почти трём сотням молодым людям призывного возраста отказали в призыве. Причина простая — план набора выполнен на 100 процентов, мест в воинских частях уже нет.

Сергей Карамышев, военный комиссар Иркутской области: По новому регламенту продовольственного обеспечения в состав воинских эшелонов, которые доставляют молодое пополнение к местам службы более трех суток, включены вагоны-рестораны. Призывники, которые убывали отдельными командами, обеспечены индивидуальным и суточным рационом питания на весь путь следования. Кроме того, граждане, которые направлялись для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ, были обеспечены на сборном пункте персональными электронными картами.

Из всех призванных в армию 5 человек направлены на альтернативную службу. Напомню, там срок службы не менялся и составляет 2 года. Тех, у кого не получилось вступить в ряды Вооруженных сил, военные призывают не расстраиваться. Есть большая вероятность, что призовут в следующий раз.