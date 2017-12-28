Иркутский аэропорт принял юбилейного двухмиллионного пассажира

Им стал иркутянин Максим Шкитов, который пришел на регистрацию рейса в Санкт — Петербург.

Он со своей девушкой собирался отправиться в северную столицу на каникулы и неожиданно для самого себя стал обладателем памятных и ценных подарков. Под звуки оркестра ему вручили сертификат на бесплатный перелет по любому маршруту и год обслуживания в бизнес-зале. Отметку в два миллиона руководство аэропорта называет рекордной, для сравнения — за прошлый год здесь приняли чуть больше полутора миллионов человек.

Александр Рябикин, генеральный директор международного аэропорта «Иркутск»: Событие знаменательное, мы долго к этому шли. Двухмиллионный пассажир — мы неоднократно приближались к этой величине, но только в этом году сподобились, с расширением площадей наших, строительства сооружений и целый ряд других мероприятий, которые позволили нам увеличить это количество пассажиров, завершились первым серьезным результатом.

До Нового года с учетом предпразничного ажиотажа аэропорт планирует принять еще около 12 тысяч пассажиров.