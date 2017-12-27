Иркутск уступил в народном голосовании

Столицей «Тотального диктанта-2018» стал Владивосток.

За крупнейший портовый город страны голоса отдали почти 26 тысяч человек. Иркутск занял второе место. От победы его отделили всего 263 голоса. Это результаты первого этапа, второй пройдет 25-27 января в Новосибирске. Это значит, у Иркутска еще есть шанс стать победителем. Участники, вошедшие в шорт-лист, должны презентовать город. Победителя выберут 27 января. Также в списке потенциальных столиц «Тотального диктанта-2018″ Красноярск, Тюмень и Таллин. «Тотальный диктант-2018» пройдет 14 апреля. Текст диктанта прочитает писательница Гузель Яхина