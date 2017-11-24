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Гранты молодежи

24.11.17

Шесть молодежных организаций из Иркутской области выиграли гранты президента на развитие гражданского общества.

Общая сумма федеральной поддержки составляет более 12 миллионов рублей. Самый крупный грант в размере 7 млн. 300 тыс. рублей получил Иркутский областной комитет «Российского союза молодежи». Средства будут направлены на вовлечение молодежи в добровольное донорское движение путем прямого участия в мероприятиях и через информационно-просветительскую работу. Наиболее значимыми мероприятиями проекта станут музыкальный фестиваль «МУЗ.АРТЕРИЯ» и Первый межрегиональный форум «Волонтеры донорства».

Оксана Бичевина, председатель Иркутского областного комитета «Российский союз молодежи»: 

У нас маленький процент по России доноров, донорской крови не хватает. Мы работаем по этому проекту с 2008 года. Как раз была государственная программа , когда случилась кризисная ситуация. За это время проект поддерживался правительством Иркутской области —  мы получали грант Губернского собрания, —  министерством по молодежной политике —  мы получили грант на молодежном фестивале «Байкал 2020». 

Андрей Ахмадулин,  заместитель министра по молодежной политике Иркутской области:

Заявок молодежных организаций от Иркутской области было очень много. Мы очень рады, что те организации. с которыми работаем не первый год, получили поддержку федерального центра. Самое приятное, что все-таки организации из муниципалитетов Иркутской области, а не из областного центра. Их мероприятия будут реализованы.

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