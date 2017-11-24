Гранты молодежи

Шесть молодежных организаций из Иркутской области выиграли гранты президента на развитие гражданского общества.

Общая сумма федеральной поддержки составляет более 12 миллионов рублей. Самый крупный грант в размере 7 млн. 300 тыс. рублей получил Иркутский областной комитет «Российского союза молодежи». Средства будут направлены на вовлечение молодежи в добровольное донорское движение путем прямого участия в мероприятиях и через информационно-просветительскую работу. Наиболее значимыми мероприятиями проекта станут музыкальный фестиваль «МУЗ.АРТЕРИЯ» и Первый межрегиональный форум «Волонтеры донорства».

Оксана Бичевина, председатель Иркутского областного комитета «Российский союз молодежи»: У нас маленький процент по России доноров, донорской крови не хватает. Мы работаем по этому проекту с 2008 года. Как раз была государственная программа , когда случилась кризисная ситуация. За это время проект поддерживался правительством Иркутской области — мы получали грант Губернского собрания, — министерством по молодежной политике — мы получили грант на молодежном фестивале «Байкал 2020».