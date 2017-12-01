Грант для пожарных

Батарейская казачья пожарная команда выиграла президентский грант.

На тренировке в специализированной части побывала Александра Турчанинова, которая узнала, на что добровольцы потратят полученные деньги.

Тревога. Срочно достать гидранты и размотать пожарные рукава. Однако в этот раз переполох ложный. Точнее, учебный. Так три раза в неделю проходят тренировки у добровольных пожарных. В Батарейской казачьей команде 25 человек. В основном студенты. Те, кто жертвует свободным временем ради помощи людям. Жертвы не остаются незамеченными. Накануне молодёжный пожарно-спасательный отряд выиграл президентский грант почти в полмиллиона рублей. Командир Роман Байбеков рассказывает — деньги потратят на создание собственного учебного пункта. Сейчас тренировки проходят в разных пожарных частях.

Роман Байбеков, начальник Батарейской казачьей пожарной команды: Сейчас у нас проходят тренировки с целью подготовки лучшим образом к тушению пожаров в 2018 году. То есть они смогут работать на реальных пожарах. Все прошли обучение в учебном пункте МЧС в городе Ангарске. Получили соответствующие документы о том, что они прошли курс добровольного пожарного.

Теперь предстоят практические занятия, чтобы полностью охватить курс. Идея создания пожарного отряда у Романа Байбекова появилась во время работы в Государственном лесохозяйственном учреждении. Начинание поддержали в главном управлении МЧС России по Иркутской области. Уже весной 2018 года отряд добровольцев начнёт сотрудничать с профессиональными пожарными. За время существования — а это чуть больше года — Батарейская пожарная команда обзавелась собственной техникой. В арсенале автомобиль ЗИЛ и патрульный противопожарный комплекс. Всё приобретено за собственный счёт.

Анна Подбородникова, добровольный пожарный Батарейской казачьей пожарной команды: К нам может попасть любой человек. Потому что мы не только тушим пожары, но еще и работаем с детьми, проводим агитацию. Поэтому нам нужны совершенно разные люди. Неважно, какое телосложение, какая физическая форма. Но именно чтобы тушить пожары, нам конечно нужны люди с хорошей физической формой. Чтобы они были тренированными.

К тушению возгораний допускаются только совершеннолетние и те, кто подходит по состоянию здоровья. Добровольцы будут задействованы в тушении как лесных, так и бытовых пожаров. Большинство ребят не планировали становиться пожарными. Но, увидев работу отряда однажды, загорелись. И теперь их стихия — борьба с огнем и спасение человеческих жизней.