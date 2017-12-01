Думские слушания по набережной
Новости Общество

Думские слушания по набережной

01.12.17

Проект реконструкции участка набережной Ангары проходит техническую экспертизу.

Об этом на депутатских слушаниях сообщил главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Комплексное восстановление набережной проводится по нескольким направлениям – среди них подготовка проектно-сметной документации на берегоукрепление и благоустройство бульвара Постышева до плотины ГЭС, капитальный ремонт улицы Верхняя Набережная. Также продолжается подготовка документации для работ на островах Юность, Малый Конный и Большой Конный, разработка концепции развития территории, прилегающей к 130 кварталу через улицы Кожова и 3-го Июля, выполнение первоочередных мероприятий на перекрестке бульвара Постышева и улицы Дальневосточной.

Ирина Ежова, председатель Думы г. Иркутска:

Конечно, берег Ангары нуждается в обновлении там, где уже есть старая набережная, и в продлении. Потому что мы знаем опыт других городов, где набережная является таким центром притяжения практически всей культурной и общественной жизни горожан. Я считаю, что наша Ангара вполне достойна выглядеть красиво, интеллигентно и быть центром притяжения иркутян в части отдыха, прогулок и мероприятий, которые происходят на уровне города.

 

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