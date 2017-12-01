Думские слушания по набережной

Проект реконструкции участка набережной Ангары проходит техническую экспертизу.
Об этом на депутатских слушаниях сообщил главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Комплексное восстановление набережной проводится по нескольким направлениям – среди них подготовка проектно-сметной документации на берегоукрепление и благоустройство бульвара Постышева до плотины ГЭС, капитальный ремонт улицы Верхняя Набережная. Также продолжается подготовка документации для работ на островах Юность, Малый Конный и Большой Конный, разработка концепции развития территории, прилегающей к 130 кварталу через улицы Кожова и 3-го Июля, выполнение первоочередных мероприятий на перекрестке бульвара Постышева и улицы Дальневосточной.
Ирина Ежова, председатель Думы г. Иркутска:
Конечно, берег Ангары нуждается в обновлении там, где уже есть старая набережная, и в продлении. Потому что мы знаем опыт других городов, где набережная является таким центром притяжения практически всей культурной и общественной жизни горожан. Я считаю, что наша Ангара вполне достойна выглядеть красиво, интеллигентно и быть центром притяжения иркутян в части отдыха, прогулок и мероприятий, которые происходят на уровне города.
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