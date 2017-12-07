«Доброволец года» получил приз от президента

Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев стал победителем в самой престижной номинации.

Главный приз нашему земляку вручил президент России Владимир Путин. На церемонии вручения премии «Доброволец России – 2017» были определены лучшие в номинациях «Событийное волонтёрство», «Социальная и медицинская помощь», «Волонтёр Победы». Как отметил глава государства, из добрых и искренних поступков складывается доверие, уважение и взаимная поддержка в обществе. В этой связи по инициативе Владимира Путина 2018 год в России будет объявлен годом волонтера.

Максим ТОКАРЕВ, руководитель проекта «Сохраним Байкал»: Для добровольцев очень важно знать, что их бескорыстное дело, самое главное, оценивается. Нам важно видеть, как много внимания уделяется добровольчеству в нашей стране. Друзья, это так замечательно, что следующий год объявили Годом добровольца!