«Доброволец года» получил приз от президента

Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев стал победителем в самой престижной номинации.
Главный приз нашему земляку вручил президент России Владимир Путин. На церемонии вручения премии «Доброволец России – 2017» были определены лучшие в номинациях «Событийное волонтёрство», «Социальная и медицинская помощь», «Волонтёр Победы». Как отметил глава государства, из добрых и искренних поступков складывается доверие, уважение и взаимная поддержка в обществе. В этой связи по инициативе Владимира Путина 2018 год в России будет объявлен годом волонтера.
Максим ТОКАРЕВ, руководитель проекта «Сохраним Байкал»:
Для добровольцев очень важно знать, что их бескорыстное дело, самое главное, оценивается. Нам важно видеть, как много внимания уделяется добровольчеству в нашей стране. Друзья, это так замечательно, что следующий год объявили Годом добровольца!
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Всегда уважал тех, кто стремится помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, своему посёлку, не жалеет времени и сил ради общего дела. Эта ясная, простая и одновременно высокая мотивация – в основе ваших поступков и помыслов, в отношении миллионов наших граждан к России, в их ответственности за судьбу страны и её будущее.
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