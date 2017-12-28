Более 800 детей побывали на губернаторской елке в Иркутске

Это ребята из малообеспеченных, многодетных семей, семей одиноких родителей, дети-инвалиды, воспитанники интернатных учреждений.

Праздник состоялся в здании Музыкального театра. В течение нескольких часов гостей развлекали сказочные герои и артисты театров, устраивали различные конкурсы, показали интересный спектакль «Принцесса на горошине» и концерт. Дед Мороз и Снегурочка устроили веселый хоровод вокруг елки. Перед началом праздника организаторы отдельно отметили детей, которые хорошо учились, одерживали победы на олимпиадах, достигли успехов в творчестве, спорте. Не забыли и об именинниках.

Валентина Вобликова, заместитель председателя Правительства Иркутской области: С наступающим Новым годом. И пусть этот год будет для всех счастливым, здоровым и обязательно будет добрым. Чудеса уже начались. Самый главный сюрприз нам подготовили артисты нашего замечательного музыкального театра. Ребята, замечательный спектакль. Я желаю вам хорошего настроения уже сейчас. Сегодня без подарка не останется никто, это мы вам обещаем — правда Дедушка Мороз? Вот, его слово для нас закон, конечно.

Похвалили малышей и за яркие, праздничные костюмы. Завершился новогодний карнавал вручением всем маленьким гостям сладких подарков и игрушек.