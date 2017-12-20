Более 500 млн. рублей выделено на строительство новых детских садов

В каждом детском саду появится ясельная группа, что поможет ликвидировать очереди для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Покормить, поиграть, погулять с двумя детьми — теперь это основная работа Александры Чурилиной. Старшая дочка Валерия в очереди в детский сад стоит с самого рождения. Сейчас ей 2,5 года. Младшему Марку — 8 месяцев, и свое место в детском коллективе он тоже ждет.

Александра Чурилина, жительница г. Иркутска: Мне кажется, в ясли лучше идти с 2 лет. То есть ребенок уже адаптированный, уже может общаться, и сам к людям может подходить.

По указу президента России к концу 2016 года был решен вопрос с распределением мест в садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь очередь дошла и до раннего возраста.

Татьяна Захарова, советник отдела дошкольного и общего образования министерства образования Иркутской области: Министерство образования и науки РФ проводит работу с субъектами по определению потребностей субъектов, по разработке плана программы мероприятий, по обеспечению доступности для детей именно в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Президент поставил задачу до 2021 года 100% доступность для детей раннего возраста.

Сегодня в Иркутской области муниципальные дошкольные учреждения посещают около 25 тысяч детей. Ещё 49 тысяч малышей в возрасте до 3 лет ждут очереди. Согласно поручению президента России Владимира Путина необходимо ликвидировать такие очереди. В Иркутске сегодня 130 садов, и в каждом учреждении должны появиться ясельные группы.

Александра Турчанинова, корреспондент новостей «Сей Час»: Этот детский сад посещают 340 детей. Из них 22 — это малыши в возрасте от 1,5 до 3 лет. К сентябрю несколько перейдут в старшую группу, а на их место возьмут новых воспитанников. Сегодня в первую младшую группу очередь около 40 человек.

В такой два воспитателя и помощник. Работают посменно. Заведующая детским садом Оксана Подосинникова рассказывает, что детей младше полутора лет сейчас почти не приводят. Родители сами стремятся проводить с детьми больше времени.

Оксана Подосинникова, заведующая детским садом №20 «Росинка»: Потребность в этом есть. Ну, конечно, не с двух месяцев. Но с полутора лет у родителей есть потребность. Некоторые мамочки хотят уже выйти на работу. Есть такие ситуации, когда нужно выйти на работу. В детских садах такие группы необходимы.

Ясельные группы появятся и за счет строительства новых детских садов. На 2018 год из областного бюджета на это выделено более 500 млн. рублей. После указания президента об устранении очередей ожидается и поддержка из федерального бюджета. А пока маленький Марк в самом конце списка на получение заветного места в детский сад. Мама надеется, что у него всё же получится попасть в детский коллектив до исполнения трёх лет.