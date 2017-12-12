АНХК помогает Ангарскому политехническому техникуму в приобретении оборудования

В учебном заведении готовят специалистов для промышленных предприятий.

Воспользоваться электронными весами и изучить вещество под микроскопом последней модели теперь могут в Ангарском политехническом техникуме. На этом оборудовании в дальнейшем начинающие нефтехимики будут работать, а пока ставят опыты.

Короткий инструктаж — и второкурсники Ангарского политехнического техникума приступают к лабораторной работе. Здесь готовят специалистов для промышленных предприятий. Чтобы студенты сразу обучались необходимой специализации, Ангарская нефтехимическая компания оказывает помощь на приобретение оборудования. Эти микроскоп и лабораторные весы сегодня уже в работе.

Наталья Шивкова, преподаватель аналитической химии Ангарского политехнического техникума: Приобретены электронные весы. До этого были чашечные, весь урок уходил на взвешивание. Сейчас мы успеваем взвесить, высушить и закончить анализ. Потом у нас появился новый рефроктометр ИРФ. Новейшая модель.

Лабораторные установки для испытаний — гордость техникума. Их тоже приобрела Ангарская нефтехимическая компания. Для будущих специалистов — приборы незаменимые. В работе придётся столкнуться с такими же. Поэтому практика на них сейчас в приоритете.

Эдуард Быков, директор Ангарского политехнического техникума: Студенты пользуются этим оборудованием, используют его на лабораторных уроках. И оно помогает им совершенствовать свои профессиональные навыки. Постоянно идут на практику в Ангарскую нефтехимическую компанию. У нас происходит тесное сотрудничество и взаимодействие с предприятием.

Пополнилась и библиотека: на полках новые учебники по химии и переработке нефти. Издания появились и в электронном виде. В этом кабинете информатики они установлены на каждом компьютере. Кроме самих машин работает новейшее мультимедийное оборудование. Его активно используют на различных мероприятиях. Вот и сегодня при помощи проектора приветствуют гостей на спортивном празднике «Скажи спорту — Да!».