8 млрд рублей будет выделено в 2018 году на поддержку семей с детьми

Об этом шла речь на первом заседании комиссии, созданной при Региональном совете Иркутской области.

Заседание провел руководитель аппарата Губернатора и Правительства региона Дмитрий Чернышов. Сейчас в области действуют 49 мер социальной поддержки, их получают около 100 тысяч семей. Однако некоторые семьи до настоящего времени не заявили на право предоставления мер социальной поддержки из-за отсутствия у родителей доходов в связи с «неофициальным» трудоустройством.

Сейчас система предоставления поддержки усовершенствована. Введение критерия нуждаемости позволило сэкономить 192 млн рублей и поднять стоимость бесплатного питания в школах с 1 сентября 2017 года с 15 до 30 рублей. Сейчас уполномоченным по правам ребенка в регионе разработан закон, согласно которому для получения бесплатного питания одному из нетрудоустроенных можно не предоставлять документы. Это позволит воспользоваться льготой большему количеству детей. Глава области поддержал инициативу, как и инициативу региональных парламентариев, предусматривающих упрощение процедуры предоставления бесплатного питания детям из социально-опасных семей. Кроме того, теперь решения о предоставлении бесплатного питания будут приниматься на основании ходатайства комиссий по делам несовершеннолетних.

Дмитрий Чернышев, заместитель Губернатора Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области: Позиция правительства не только Иркутской области, но и федерального центра — мы слышали те критерии, которые доводит до субъектов президент России — это критерии адресности и нуждаемости. И сегодня в жаркой дискуссии все мэры пришли к выводу, что критерии адресности и нуждаемости должны присутствовать при распределении мер социальной поддержки, то есть помощь должны получать нуждающиеся. В этом основная социальная функция государства.

Напомним, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ноябре заявил, что Региональный совет станет постоянно работающей структурой для обсуждения важнейших вопросов социально-экономического развития области, а для более эффективной работы и детальной проработки проблемных вопросов будут созданы отдельные комиссии. Их четыре — по экономическому развитию и финансам; по собственности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; по социальным вопросам; по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию. В состав каждого совещательного органа вошло около 20 мэров муниципальных образований