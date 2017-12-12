40 молодых людей сегодня получили паспорта

Главные документы им вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также члены правительства и депутаты Законодательного собрания региона.
Всероссийская акции «Мы — граждане России!» сегодня проходит во всех городах страны.
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области:
Уверен, что этот особенный и торжественный день вы запомните на всю вашу жизнь. Я поздравляю вас с государственным праздником и с тем, что вы теперь полноправные граждане нашей страны. Это большая честь и большая ответственность. Такое высокое звание ко многому обязывает. Это значит быть патриотом, любить свою родину, уважать и знать нашу историю и культуру.
Документ сегодня получили победители школьных олимпиад, лауреаты конкурсов, отличники, спортсмены. Всероссийская акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке была организована общественной организацией «Российское движение школьников» совместно с общественной организацией «Российский союз молодёжи».
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