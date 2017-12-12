40 молодых людей сегодня получили паспорта

Главные документы им вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также члены правительства и депутаты Законодательного собрания региона.

Всероссийская акции «Мы — граждане России!» сегодня проходит во всех городах страны.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области:

Уверен, что этот особенный и торжественный день вы запомните на всю вашу жизнь. Я поздравляю вас с государственным праздником и с тем, что вы теперь полноправные граждане нашей страны. Это большая честь и большая ответственность. Такое высокое звание ко многому обязывает. Это значит быть патриотом, любить свою родину, уважать и знать нашу историю и культуру.