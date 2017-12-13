20 тысяч человек посетят «Тальцы» в новогодние каникулы

Сегодня на пресс-конференции директор архитектурно-этнографического музея Владимир Тихонов рассказал, что для гостей подготовили насыщенную программу.

Концерты, прогулки по выставкам и зимнему лесу, выступления артистов, встреча с Дедом Морозом, мастер-классы, где желающих научат делать новогодние игрушки и дадут азы кузнечного мастерства. Горки уже работают. Брать с собой санки не обязательно, для посетителей приготовлены десятки коровьих шкур и отрезов линолеума. По желанию можно будет прокатиться на лошадях или собачьих упряжках. Согревать гостей сотрудники музея планируют горячим чаем и традиционными блинами с медом.

Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы»: Марья Искусница, там какие-то мастер классы, горки, качели, лыжи уже стоят. В этот раз, я думаю, получится, достали старинную кошовку. Можно в старинной кошовке, это примерно начало 20 века, можно в ней прокатиться. Это сани такие.

31 декабря и 1 января работать музей «Тальцы» не будет. Гостей сотрудники ждут со 2 января.