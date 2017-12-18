13 жителей региона получили награды от губернатора Иркутской области

Это учителя, врачи, шахтеры, писатели, общественные деятели, которые на протяжении многих лет работают на благо области.

В областной центр учитель физкультуры Николай Матвеевич Хамгушкеев приезжает часто. Обычно привозит детей на соревнования, но сегодня повод иной. Сам мужчина преподает в Ново-Ленинской средней общеобразовательной школе Осинского района. 46 лет прививает детям любовь к спорту. Написал книгу о бурятских народных играх.

Николай Хамгушкеев: Основная работа, конечно, с детьми. Это будущее нашей страны, родины. Хочется, чтобы наши дети были развитыми, сильными и ловкими, умными. Все эти годы я работал, старался.

Сегодня учитель физкультуры в окружении родственников. Они приехали его поздравить и поддержать. Николая Матвеевича Хамгушкеева указом президента России награждают медалью ордена «За заслуги перед Отечеством » II степени — за большой клад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу. В торжественной обстановке награду вручает губернатор Сергей Левченко.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области: Мы вами гордимся . Я уверен, что молодежь берет пример с вас. От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами, с наступающим Новым годом. Пусть все задуманное вами обязательно исполнится. Счастья вам, здоровья, благополучия. Достижений и успехов во всех делах и начинаниях.

Такую же награду получают еще 4 жителя Приангарья. Это специалисты, которые на протяжении многих лет работают на благо области. Среди них Екатерина Антошкина — заведующая отделом городской Ивано- Матренинской детской клинической больницы, Владимир Смагин — заслуженный шахтер Росскийской Федерации, Владимир Деьяненко — заслуженный работник транспорта и Шарифзян Хуснидинов — заслуженный работник высшей школы. На этом список не заканчивается. Указом губернатора региона знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области» за деятельность, способствующую всестороннему развитию региона и повышения ее авторитета в стране и за рубежом, получили 7 жителей Приангарья.

Виктор Бронштейн, почетный гражданин г. Иркутска: Это вдохновляет к следующим свершениям, работе нашей галереи, просветительской деятельности. В этом году меня наградили высокой литературной наградой — «Серебренным Витязем». Мои публицистические произведения широко продаются по России и в городе Иркутске.

Знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области» в юбилейный для региона год награждаются жители Приангарья, которые многие годы добросовестно и ответственно работали на благо области.