Жизнь после наводнения: наша съемочная группа отправилась в гости к переселенцам поневоле

Чуть больше четырех месяцев. Столько прошло с момента большого наводнения в Иркутской области. Жители затопленных домов за это время пережили абсолютно разные эмоции: от неприятия и шока до желания забыть все, что было, с переездом в новое жилье. Наша съемочная группа съездила в гости к переселенцам поневоле и узнала, как они живут сейчас уже в новых условиях.

Дом Юзефы Дементьевой до сих пор стоит на улице Толстова. Правда, уже совсем холодный и пустой. Сложно поверить, что вода здесь была выше человеческого роста. Ее уровень можно увидеть и сейчас по полосе в районе чердака. Именно на этом чердаке Юзефа Мечиславовна и провела одни из самых страшных дней в своей жизни.

Разобранная крыша, доски вокруг и полустертая надпись на входных воротах «не трогать». Это писала сама хозяйка дома, когда еще была надежда, что дом можно восстановить. Сейчас Юзефа Дементьева поняла, что жизнь здесь, на этой улице и в этом строении, уже окончательно в прошлом. Она говорит: больше на эту улицу не приедет никогда, не хочет травить душу и сердце. Сейчас жизнь женщины полностью поменялась. В квартире и внешний вид стал другим — Юзефа встречает нас в халате и отмечает: раньше в нем никогда не ходила.

Юзефа ДЕМЕНТЬЕВА: Тут совсем другой мир. Тут нет у меня спецовки, которую я по утрам надевала. У меня не было никаких ни халатов, ничего. Я их не носила. У меня было трико, футболка, и я пошла работать.

Юзефа Мечеславовна то говорит, что уже привыкла к квартире, то снова плачет: все-таки прожила в доме 56 лет. Но и тут жизнь начинает налаживаться. При нас к ней приходят в гости соседи — такие же переселенцы. Хозяйка встречает накрытым столом — почти в 80 сидеть на месте по-прежнему не может. И сейчас в новом жилье уже наводит свой уют.

Юзефа ДЕМЕНТЬЕВА: Я уже не скучаю. Уже начала тут ремонтироваться. То что-то где-то сошьешь, то отремонтируешь, чтобы не сидеть без работы. Сидеть — это страшное дело.

А это дом Зинаиды Титаевой из Нижнеудинска. Его тоже топило в те страшные дни наводнения. Женщина пять дней прожила на сеновале, с собой взяла только хлеб и воду. Рассказывает, незадолго до прихода большой воды сделала в доме ремонт. На него долго откладывала деньги. Но пожить в хороших условиях не удалось. Кстати, новые обои в комнате оказались пророческими: вода была ровно по уровню реки на картинке. Затопило подвал, пострадали все полы. Зинаида Васильевна отмечает: если здесь провести капитальный ремонт, то жить в строении можно. Вот только в 80 лет делать все это уже не по силам.

Зинаида ТИТАЕВА: Я говорю: не смогу ничего. Там угол обвалился, там подполье. Печка вот пошла. Ну, я ничего не знаю, что я смогу. Был бы муж, мы сделали бы. Никуда не ушли.

Сейчас Зинаида Титаева уже купила по сертификату квартиру и начинает там обживаться. Как и Юзефа Дементьева, говорит: после дома в четырех стенах тесно. Но здесь чисто, тепло, и уже ничего не напоминает тех дней большой катастрофы.