Жители затопленных территорий обратились к председателю Законодательного собрания Сергею Соколу

Все вопросы сегодня удалось решить прямо по ходу встречи. Так, например, для ветеранов Нижнеудинска сейчас формируют груз с овощами. Люди обратились с такой просьбой сразу после наводнения, которое уничтожило весь урожай на их огородах. Также поднимали тему и строительства детского сада в Тулунском районе. Жители просят обязательно включить его в план на следующий год. Вопрос вынесут на сессию парламента при формировании бюджета 2020 года.

Ольга ШАПОВАЛОВА, ЖИТЕЛЬ с. ОНОТ (ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН): Я очень довольна результатами встречи. Очень меня это вдохновило. Сегодня жители села, думаю, затаив дыхание, ждут результата. Потому что та проблема, которая у нас сейчас существует, она очень серьезная. И ее нужно решать.

Также обратившиеся затронули вопрос ремонта дороги до села Онот в Черемховском районе. Спикер регионального парламента Сергей Сокол возьмет его на контроль. Жители рассказали, что дорога разбита. Ее продавили большегрузы. В округе много предприятий по заготовке леса, добыче талька и угля. Жители жалуются, что каждая поездка — повод обращаться в СТО. Проектно-сметная документация на реконструкцию дороги есть. И в этом году она даже стояла в плане на ремонт. Но он не состоялся.