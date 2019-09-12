Деревянные, с металлическим каркасом, обложенные кирпичом. Жители Тулуна смогут выбрать индивидуальные дома по своему вкусу. В городе продолжают возводить новое жилья для пострадавших от паводка. В новых микрорайонах будет и новая инфраструктура.

Проект планировки первого участка микрорайона Березовая Роща в Тулуне практически завершен. Уже прорублена просека для дороги, размечены улицы и площадки для строительства домов. Там приступили к работе три строительные компании. Они возводят демонстрационные дома, которые люди смогут посмотреть и выбрать именно то, что придется по вкусу.

Светлана СВИРКИНА, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы разобрали все технологии, которые у нас только возможны. Это и деревянное домостроение, и металлические каркасы, это и деревянный каркас, и пескоблоки, обложенные кирпичом. То есть люди могут выбирать любой вариант для себя, который им приемлем на сегодняшний момент.

Есть вариант и многоквартирного жилья. Так, в микрорайоне Угольщиков начали возведение двухэтажных домов. Там будут жить почти 500 семей. Сейчас сделаны котлованы, начинается заливка фундаментов. А еще микрорайонах, где начинается строительство жилья, готовятся возвести школы, каждая на 1275 мест и бассейнами, а также и детские сады. Но уже сейчас, по словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, необходимо приступать к разработке второй и третьей площадки для строительства, чтобы не пришлось строить в самое холодное время года.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Значит, мы начинать с вами следующие две очереди будем в зиму, чего бы не хотелось допускать. А на 450, как мы понимаем, мы с вами не остановимся. А если мы будем ждать весны, то не впишемся уже и в сроки. Чтобы с небольшим лагом у нас эти две очереди уже пошли.

Кроме того, в Тулуне завершается восстановление и модернизация водозабора, который сильно пострадал во время паводка. Идет второй этап работ. В ближайшее время проведут полную замену трубопровода питьевой воды со скважин. Заключен договор на поставку нового насосного оборудования. Также проводится полная замена котельного оборудования и тепловой сети.

Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это будет более ста миллионов в итоге. Это один из самых дорогостоящих объектов, которые будут восстановлены, а точнее, даже не восстановлены, потому что это была бы совсем другая история. Мы делаем так, как это должно быть. Это глубокая модернизация с капитальным ремонтом уже существующего объекта.

Сейчас все работы идут по графику, без отставаний. Планируют их завершить в ноябре.