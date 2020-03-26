Жители сел и деревень Приангарья могут получить помощь при покупке жилья

Чтобы не уезжали с родной земли. В Иркутской области появились первые результаты новой федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря проекту жителям глубинки можно рассчитывать на финансовую помощь при покупке или строительстве жилья.

Хозяйство большое. Около 50 голов. Это и дойные коровы, и телята. Плюс отара овец. Ради съемок график менять не стали, поэтому к нашему приезду, в половине 11-го, все уже было сделано. В таком режиме семья Туяны Хайхадаевой живет уже 6 лет. Впрочем, для жительницы улуса Онгой подобная работа знакома с детства. Но в 2014-м она стала фермером официально, все свободные средства постоянно вкладывая в дело.

Туяна ХАЙХАДАЕВА, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Была засуха, мы покупали корма. Потом машину большую купили, грузовик. Не до жилья было, пока всю технику приобрели, чтобы пахать и сеять.

Дому Хайхадаевых больше века. Сейчас на 35 квадратных метрах прописаны пятеро: двое взрослых и трое детей от 4 до 16 лет. Жилье родное и теплое. Но места уже, конечно, мало. Поэтому решили участвовать в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Необходимые документы помогли собрать в сельхозуправлении Баяндаевского района.

Туяна Хайхадаева — одна из 14 селян, которые сегодня получили свидетельства о предоставлении выплаты на строительство или приобретение жилья. На это в рамках программы выделены почти 57 миллионов рублей, из которых 12 — средства областного бюджета. Суммы выплат разные в зависимости от количества членов семьи. Цель проста: поддержка молодых жителей сел и деревень Прибайкалья.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Которые изъявляют желание заниматься сельскохозяйственной деятельностью или работать в других направлениях жизнедеятельности у нас на селе, их, конечно, необходимо обеспечивать жильем. Это одно из направлений, которое и правительство региона, и губернатор поддерживают. И, конечно, эта работа будет проводиться и дальше.

Работа продолжится и в хозяйстве у Туяны Хайхадаевой. Правда, хлопот будет немного больше. Ведь впереди строительство нового большого дома.

Туяна ХАЙХАДАЕВА, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Мы будем строить брусовой. Сейчас земля отойдет, фундамент надо сделать. Потом дом поставить, чтобы он дал усадку. И на следующий год доделать. Года два на все. После усадки же отделку надо будет сделать.

До конца марта подобные свидетельства получат еще 24 человека. По поручению врио губернатора Игоря Кобзева правительство региона сейчас работает над привлечением дополнительных средств. Это позволит расширить круг получателей социальной выплаты.



