Жители Приангарья предпенсионного возраста могут пройти переподготовку в рамках проекта «Старшее поколение»

Остаться востребованными на рынке труда. С этого года в области началась реализация проекта «Старшее поколение». Его основная цель — поддержка и продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста. Что нужно для участия и какими навыками должен обладать каждый профессиональный сотрудник, расскажем далее.

Иркутянин Юрий Жур почти всю жизнь проработал водителем. Сейчас ему 58. Пенсионного возраста не достиг, но продолжить работать по профессии не может по состоянию здоровья.

Юрий ЖУР, ИРКУТЯНИН: После операции безработным стал. Пришлось сюда обратиться.

Сейчас Юрий проходит переподготовку по специальности «Водитель погрузчика» в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Здесь помогают продолжить трудовую деятельность гражданам предпенсионного возраста. Это люди, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет. Они проходят обучение в специальных группах. Там они могут повысить квалификацию практически любой профессии, а также освоить новые профессиональные навыки, например работу на компьютере. Это позволит оставаться конкурентоспособным на рынке труда и быть ценным сотрудником.

Наталья ШЛЫКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА и ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы обучаем не только тех граждан, которые не работают. Но мы и даем возможность работодателям повысить квалификацию своих сотрудников с целью их дальнейшего продолжения трудовой деятельности. Самое главное, у людей есть потребность в обучении, получении новых профессиональных навыков. То есть граждане предпенсионного возраста у нас достаточно активны на рынке труда.

Проект «Старшее поколение» по профессиональному обучению реализуют в рамках национального «Демография» и завершат к 2024 году. С момента его запуска к обучению уже приступили 464 человека. Продолжительность курсов около 3 месяцев. Обучение, кстати, бесплатное. Это стало возможным благодаря финансированию за счет средств областного и федерального бюджетов. Проходить курсы можно на территории всей Иркутской области. Для участия в проекте нужно обратиться в местный центр занятости населения.