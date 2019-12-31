Жители Иркутской области всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту

Летнее наводнение ужасное событие, которое постигло наш регион. Но жители нашей области выстояли и справились с этой бедой все вместе, помогая друг другу. Наши люди очень добрые и отзывчивые и всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту. В течение всего года мы с разными благотворительными фондами помогали детям, которым никак не справиться со своей бедой самостоятельно. Сегодня мы расскажем о том, что изменилось в их жизни за этот год.

Буквально в начале декабря наши журналисты отправились в Черемхово. К Маше Рузавиной. Она больна буллезным эпидермолизом. Это генетическое заболевание, которое сопровождается сильнейшей физической болью, потому что кожа не прочнее крыльев бабочки. Коллаген, который отвечает за эластичность кожи, полностью отсутствует в организме. Чтобы Маша не испытывала ежедневную боль, ей нужны специальные повязки. Их семья покупает в Европе, отечественные аналоги бинтов не подходят. Вместе с организаций инвалидов «Стеллариум» наши телезрители собрали для Маши 100 тысяч рублей. Когда в Германии закончатся рождественские праздники, бинты будут куплены, а семья продолжит сбор дальше, так как бинты требуются ей каждый месяц. Сейчас Маше 9 лет. Она с большим удовольствием учится и ходит в музыкальную школу.

Еще у нас есть крошка Машенька. Сейчас ей полгода, к ней в гости мы приезжали в мае. Тогда наши зрители собирали деньги на поездку в Москву на операцию по удалению опухоли. Ее малышке успешно сделали. Маша с мамой сейчас находятся в отделении, лечение продолжается. Малышка растет и развивается. Следующая поездка в Москву на лечение намечена на январь.

Отличные новости прилетели к нам из Слюдянки. Именно прилетели из Сочи девятилетняя Настя Гращенко с мамой. В октябре для этой поездки всей областью тоже собирали деньги. Настя прошла курс дельфинотерапии. Она показала просто космический потенциал, уже на втором занятии сама держала голову, старалась дотянуться до дельфина. Включилась очень эмоционально. Вместо домашнего цветочка, запертого дома, Настя вернулась нетерпеливым исследователем. Она уже не просто сидит и ждет, когда с ней проделают каждодневные процедуры, а требует внимания, протестует, если ей что-то не нравится.

Агния МАЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ «СТЕЛЛАРИУМ»: Самое приятное, что у нас в Иркутске самые отзывчивые люди. Рак — это не просто. И вот так помочь родителям, как помогают у нас, могут только здесь.

Еще одно подтверждение доброты жителей нашей области — новые слуховые аппараты для Светы Козьяковой. О ней мы писали 24 мая. У девочки двухсторонняя тугоухость 3 степени. Красавица, умница, она учится в специальном классе для детей с ограничением слуха. Шум ветра, плеск воды, свист ветра — услышать их Света только мечтает. Она знает язык жестов и старается говорить. Но ее слуховые аппараты не позволяли ей различать все необходимые звуки, и потому Света никак не могла воспроизводить их правильно. В первый наш визит, когда мы попытались с ней заговорить, она засмущалась и даже расплакалась. Но потом все-таки привыкла, осмелела и решила с нами поговорить. Русфонд и неравнодушные жители региона смогли собрать деньги на новые, более мощные аппараты. Окружающий мир зазвучал для Светы по-новому в июле этого года. Тогда пришли слуховые аппараты. Накануне праздника мы снова отправились в гости к Свете, чтобы узнать, что изменилось с нашего последнего визита. С порога она сказала: «Привет!» Сейчас школьница уже на каникулах. Вместе с мамой разбирает подарки. А чтобы продемонстрировать, чему она уже научилась с новыми аппаратами, вслух почитала нам книгу. Вместе со слухом улучшилась и речь. Света теперь больше говорит. Не стесняется и не плачет, а говорит. С3 степенью глухоты люди — это крайне редко. И то, что Света старается и воспроизводит большинство звуков — огромное достижение.

Вот таким был этот год у тех, кто ежедневно борется со своей непростой бедой, а, как подтвердили сами дети, иркутяне — отзывчивый народ и помогать готовы всем сердцем. Но, кроме этого, наши люди способны на настоящие подвиги и очень мужественные поступки.