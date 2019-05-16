Жители Иркутской области могут принять участие во Всероссийском зачете по финансовой грамотности

Что такое безналичный расчет, какой случай является страховым и могут ли россияне открывать счета в иностранных банках? Это вопросы Всероссийского зачета по финансовой грамотности. Пройти его может любой, кто хочет проверить свои знания в этой сфере. Тестирование открыто до 29 мая на сайте Finzachet.ru. Там необходимо зарегистрироваться и ответить на 30 вопросов, которые затрагивают сложные финансовые проблемы и актуальные в повседневной жизни темы: например, о кредитах, депозитах, пенсионных накоплениях, защите от мошенников или о страховании здоровья и имущества. Тем, кто правильно ответит на 23 вопроса, отправят сертификат, подтверждающий уровень знаний. Но самое главное — каждый участник тестирования получит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов для повышения своей финансовой грамотности.

Ирина КИРШНЕР, НАЧАЛЬНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ : Тематика Всероссийского зачета по финансовой грамотности очень интересная. Это и экономика, и инвестирование, и страхование, и банковские операции. Ну и ряд других тем. Кроме того, что интересно, в этом году участвующие смогут выбрать сами уровень сложности теста, определить его исходя из уровня своей подготовки.

Всероссийский зачет по финансовой грамотности Банк России и агентство стратегических инициатив проводят во второй раз. В прошлом году в бесплатном тестировании участвовали 300 тысяч человек.