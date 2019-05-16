Жители Иркутской области могут принять участие во Всероссийском зачете по финансовой грамотности

Жители Иркутской области могут принять участие во Всероссийском зачете по финансовой грамотности

16.05.19

Что такое безналичный расчет, какой случай является страховым и могут ли россияне открывать счета в иностранных банках? Это вопросы Всероссийского зачета по финансовой грамотности. Пройти его может любой, кто хочет проверить свои знания в этой сфере. Тестирование открыто до 29 мая на сайте Finzachet.ru. Там необходимо зарегистрироваться и ответить на 30 вопросов, которые затрагивают сложные финансовые проблемы и актуальные в повседневной жизни темы: например, о кредитах, депозитах, пенсионных накоплениях, защите от мошенников или о страховании здоровья и имущества. Тем, кто правильно ответит на 23 вопроса, отправят сертификат, подтверждающий уровень знаний. Но самое главное — каждый участник тестирования получит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов для повышения своей финансовой грамотности.

 

Ирина КИРШНЕР, НАЧАЛЬНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ  :

Тематика Всероссийского зачета по финансовой грамотности очень интересная. Это и экономика, и инвестирование, и страхование, и банковские операции. Ну и ряд других тем. Кроме того, что интересно, в этом году участвующие смогут выбрать сами уровень сложности теста, определить его исходя из уровня своей подготовки.

 

Всероссийский зачет по финансовой грамотности Банк России и агентство стратегических инициатив проводят во второй раз. В прошлом году в бесплатном тестировании участвовали 300 тысяч человек.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.