Жителей Приангарья, потерявших работу, привлекут к благоустройству, озеленению и ремонту

Людей, потерявших работу, привлекут к благоустройству, озеленению городов и поселков, проведению сезонного ремонта. Такое поручение региональному министерству труда и занятости дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Чтобы получить такую поддержку, следует обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Там гражданину присвоят статус безработного. Это дает право на получение пособия по безработице. Минимальный размер помощи могут получить граждане, которые никогда не работали или имеют стаж работы менее полугода. Помимо минимального размера пособия, потерявшим работу предложат участвовать в оплачиваемых общественных работах по благоустройству и озеленению городов и поселков. Срок занятости составит три месяца.

Наталья Воронцова, исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области: Для безработных граждан, получающих минимальное пособие по безработице, принимающих участие в общественных работах, будет выплачиваться повышенная материальная поддержка, равная максимальному размеру пособия с учетом районных коэффициентов. Выплата составит в южных территориях Иркутской области — 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц.