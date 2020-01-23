Жителей из индивидуального жилья, которое признали аварийным в результате ЧС, будут переселять

Иркутская область станет пилотным регионом по реализации программы переселения жителей из индивидуального жилья, которое признали аварийным в результате ЧС. Об этом заявил первый заместитель генерального директора фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин во время рабочей поездки в Тулун. Поручение разработать программу дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Дело в том, что владельцам домов, пострадавших из-за высокого уровня грунтовых вод или затопления ливнями, компенсации и переселение в рамках ликвидации ЧС не положены, хотя многие дома стали абсолютно непригодными для проживания. Специалисты межведомственных комиссий обследовали более 2,5 тысяч строений, 295 из них признаны аварийными.

Владимир ТАЛАЛЫКИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ:

Надо выработать алгоритм, определиться, из каких соображений, по каким критериям эти дома выявлять, и сформировать программу с точки зрения понимания, куда должны переехать люди.

Руслан БОЛОТОВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Губернатор нам четко обозначил, что в этом году мы должны развернуть работу по этой программе. Понятно, что она будет рассчитана минимум на пять лет, но приступить мы должны в этом году.