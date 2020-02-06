Жителей Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе «Полицейский дядя Степа»

Дядя Степа опять заявляет о себе. Фигурки полицейских из ткани, глины и картона предлагают создать сотрудники ГУ МВД. Конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа» стартует в Иркутской области в 8 раз. В этом году его посвятили предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лучших мастеров наградят в мае, а сами поделки станут частью большой выставки.

Лилия КРАЖАН, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ ГУВД по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Предлагаем создать тематические игрушки, которые будут отражать облик сотрудника внутренних дел в форменном обмундировании времен Великой Отечественной войны. Собственно, изделия вы можете подготовить из различных материалов: бумага, пластик, дерево. И предоставить в территориальное подразделение органов внутренних дел в срок до 1 апреля 2020 года.