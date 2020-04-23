Жаркие апрельские выходные ждут жителей Иркутской области

Пришла летняя погода в регион уже сегодня. Завтра дневные температуры снова порадуют: воздух прогреется до +18, +23 градусов. В северных районах будет чуть прохладнее. А в субботу на западе Приангарья синоптики обещают и вовсе +22, +27. Такая сухая и жаркая погода может стать причиной лесных пожаров. Жителей Иркутской области просят отказаться от прогулок по лесу. Даже небольшая искра от спички или сигареты может привести к серьезным последствиям. Напомним, в южных, центральных и западных районах действует особый противопожарный режим. Как отмечают метеорологи, такая температура воздуха в апреле выше нормы, но аномальной жару тоже назвать нельзя.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: Что касается третьей декады апреля, то, конечно же, наберется много случаев, когда такой высокий фон отмечался по области. С учетом того, что в ближайшие два дня будет недостаточно, то пожароопасность сохранится 4, местами 5 класса.