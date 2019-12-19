Завод по изготовлению крупногабаритных емкостей из полиэтилена в Саянске вышел на рабочие мощности

Новые рабочие места и новые производства. Моногород Саянск теперь — это не только градообразующее химическое предприятие. Например, на рабочие мощности вышли и на заводе по изготовлению крупногабаритных емкостей из полиэтилена. Каких еще ждут инвесторов и кому будут рады?

Это совершенно новое для Саянска и в целом Иркутской области производство. На площадке территории опережающего социально-экономического развития начали изготавливать крупногабаритные емкости из пищевого полиэтилена. На предприятии создали рабочие места, сегодня здесь трудятся 26 человек.

Игорь РЫЖУК, ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ «ИРПЛАСТ»: Обучение персонала у нас проходит. Стажировка. Потому что процесс у нас здесь новый, приходится персонал обучать.

Пока в единственном цехе производят до тысячи изделий в месяц разного объема в зависимости от заказов потребителей. Планируемая годовая мощность до 8 тысяч единиц продукции. Такие баки хороши и для быта, например дачников и садоводов, и для предприятий. Есть возможность привлечь до 14 млн рублей инвестиций. Как говорит глава города, площадка ТОСЭРа открыта для новых производств. Потенциальным инвесторам рады и готовы поддержать. Например, в скором времени в Саянске откроют тепличный комбинат.

Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА: Приезжали к нам из Дальнего Востока, Китая потенциальные инвесторы. Работа непростая. Нужно, тем не менее, этим заниматься. Для развития города необходимы новые рабочие места. Также необходимо и развитие градообразующего предприятия. Это тоже немаловажно.

До 2027 года в Саянске планируют создать до 3 тысяч новых рабочих мест и обеспечить прирост частных инвестиций около 107 млрд рублей. Для моногорода это хороший стимул.