Завершен ремонт участка автодороги Качугский тракт — поселок Харат

В 20 километрах от поселка Усть-Ордынского работы завершены. Там все лето и осень шел ремонт автодороги. Теперь пять километров от Качугского тракта до села Харат не только как новенькие, но и, главное, безопасны.

Рулетка — на дороге вещь необходимая. А иначе как узнаешь, какова ширина трассы. Ведь это одно из условий приемки работ. Комиссия проверяет все. Участок автодороги Качугский тракт — поселок Харат. С июня здесь шел ремонт первых пяти километров. Заменили все: от асфальта до знаков.

Наталья БОЛЬШЕДВОРСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА по РЕМОНТУ АВТОДОРОГ ОКГУ «ДИРЕКЦИЯ по СТРОИТЕЛЬСТВУ и РЕМОНТУ АВТОДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: Стоит оцинкованное барьерное ограждение. Проверяется толщина оцинкования. Проверяется все закрепление ограждения в случае безопасности. Высота стоек, расстояние от проезжей части и обочины. Катафоты, чтобы пленочка на них была, чтобы отражение было, когда машины едут. Тут же освещения наружного нет, и по безопасности надо, чтобы было видно, что здесь барьерное ограждение.

На все ушло полгода и 86 миллионов рублей. Срок сдачи объекта — конец ноября. А из невыполненного только мост через небольшую речушку. Его доделают к сроку. Все работы идут в рамках специальной областной программы и национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Только в одном Усть-Ордынском округе качественных трасс стало намного больше.

Сергей БОРГЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по РЕМОНТУ АВТОДОРОГ ОКГУ «ДИРЕКЦИЯ по СТРОИТЕЛЬСТВУ и РЕМОНТУ АВТОДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: В Осинском районе это, допустим, подъезд к Осе. Также подъезд к Ирхидею. Это очень большие ремонтные участки. Также велся ремонт дорог в Аларском и Нукутском районах.

С наступлением тепла ремонт, естественно, будет продолжен. В следующем году особое внимание дорожники хотят уделить трассе Иркутск — Оса — Усть-Уда. Или, есть говорить проще, Александровскому тракту.