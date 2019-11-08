Заседание совета по делам Усть-Ордынского округа состоялось в правительстве Иркутской области

Заседание совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа под председательством губернатора Приангарья Сергея Левченко состоялось в правительстве Иркутской области. На заседании обсудили развитие жилищного строительства и благоустройства сел, создание современного облика сел, сооружение современной инфраструктуры и автомобильных дорог. Рассмотрели результаты работы округа с твердыми коммунальными отходами, вопросы обустройства контейнерных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок. Кроме того, затронули мусорную реформу. Глава округа предложил постепенно начать переходить на раздельный сбор мусора.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Муниципальные районы Усть-Ордынского Бурятского округа внесли весомый вклад в производство сельскохозяйственной продукции области. Если говорить о конкретных цифрах, то урожайность по хозяйствам округа составила 19,7 центнера с гектара. Растет поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и КФХ. Его численность более 43% от областных показателей, что свидетельствует о стабильном росте животноводства на территории округа.