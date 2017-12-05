Запуск новой линии на АНХК

Воздушные шары и торжественная атмосфера в одном из цехов ангарской нефтехимической компании — в честь запуска обновленной линии по фасовке масел.

Здесь будут производиться современные смазочные материалы RosneftMagnum и RosneftRevolux. Новые автомобильные масла предназначены для легкового и грузового транспорта. Красную ленту перерезают руководители предприятия.

Николай Казаков, директор завода масел АО «АНХК»: На площадке Ангарской нефтехимической компании на установке смонтировано новое оборудование, разработана полностью вся техническая и технологическая документация. Установка готова к выпуску новых фирменных масел под брендом «Роснефть». В линейку добавлены масла с новыми улучшенными характеристиками.

Специалисты «Роснефти» непрерывно работают над качеством масел. Новинки соответствуют самым современным требованиям ведущих автопроизводителей, а по ряду параметров превышают их. Масла MagnumULTRАTEC прошли испытания в современных европейских и американских лабораториях и одобрены ведущими мировыми производителями — Mercedes, Volkswagen, Renault, Porsche.

Евгений Кузора, начальник испытательного центра управления контроля качества АО «АНХК»: Они все сезонные — линейка, которую мы производим. Их можно использовать как зимой, так и летом, без замены.

В продажу новая линейка современных смазочных материалов RosneftMagnum и RosneftRevolux поступит в удобной для автолюбителей упаковке объемом 1 и 4 литра.