Законопроекты, направленные на помощь бизнесу, рассмотрят депутаты на сессии Заксобрания

Внеочередная сессия пройдет 18 мая. Фракция КПРФ в областном парламенте предлагает для коммерческих организаций сократить налоги на имущество, транспортный налог, а также налог по УСН. Всего инициировано 9 законопроектов. Среди них поддержка некоммерческих организаций, компенсация выпадающих доходов муниципалитетам. Также на ближайших сессиях депутаты рассмотрят проекты федеральных законов. Речь в них о выплатах всем гражданам и детям до 18 лет, если доход семьи не достигает прожиточного минимума.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАКЦИЯ «КПРФ»):

Второй законопроект федеральный — это по 2 МРОТа, примерно 25 тысяч рублей всем работающим гражданам за исключением тех, у кого среднемесячный доход составляет больше 50 тысяч рублей, и за исключением чиновников.