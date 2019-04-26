История в лицах. Законодательному собранию Иркутской области 25 лет. За четверть века депутатами областного парламента стали более 200 человек. Представительный орган власти сегодня ставит одной из главных задач осуществление контроля существующих законов и при необходимости исправление недочетов. И даже день праздничный депутаты начинают с дискуссий.

Одна из площадок для дискуссий, обсуждают проблемы моногородов. В Иркутской области их 8. Один из них — Саянск. Мэр Олег Боровский рассказывает, что сегодня серьезным преимуществом стал статус территории опережающего социально-экономического развития. Инвесторов привлекает наличие всей необходимой инфраструктуры и мощностей. Также есть возможность получения льготных кредитов, в том числе на крупные суммы. Что касается сложностей, то, в первую очередь, это ограничение по видам экономической деятельности для предприятий, которые могут стать резидентами.

Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА: Предприниматели сейчас поняли, что такое ТОСЭР, льготы, начали действительно задумываться о производстве.

Дискуссионные площадки организованы в рамках мероприятий, посвященных 25-летию областного парламента. Участие в обсуждении принимают депутаты Заксобрания, представители органов местного самоуправления. Торжественное заседание открывает спикер парламента региона Сергей Сокол.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Отрадно, что по многим вопросам именно депутаты Законодательного собрания — локомотив решения острейших для территории проблем. Это вопросы незаконных рубок, экологические проблемы. Именно принципиальная позиция наших депутатов напрямую влияла на активизацию работы областного правительства по целому ряду проблемных вопросов.

Председатели дум муниципальных образований Иркутской области высоко оценивают уровень взаимодействия с Законодательным собранием, называя парламент ориентиром.

Надежда ГЛЫЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА: Очень приятно, что наша работа всегда имеет практический результат. Приятно, что инициативы, в том числе думы Усольского района, становятся законами.

В рамках 25-летнего юбилея областного парламента спикер Сергей Сокол вручил благодарности председателя тем, кто занимал этот пост в разные созывы, депутатам разных лет.