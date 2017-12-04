Законодательное собрание в Братске

Формирование комфортной городской среды во дворах можно совместить с проведением ремонта многоквартирных домов.

С такой инициативой выступил спикер регионального Заксобрания Сергей Брилка во время рабочей поездки в Братск.

Ранее утро в северной столице Приангарья. Депутаты регионального Законодательного собрания начинают рабочий визит в Братск. Первый объект — строящийся диагностический центр. Делегацию встречает главный врач Игорь Ушаков, который рассказывает, что медучреждение будет принимать пациентов из всех северных территорий. Качество диагностики будет точно таким же, как в областном центре, проводить исследования помогут врачи из Иркутска

Игорь Ушаков, главный врач иркутского Диагностического центра: Связь в режиме онлайн. КТ, МРТ, рентген, функциональная диагностика. Будет ощущение, что исследования проводили в Иркутске — а как будто рядом в кабинете.

Сейчас начата чистовая отделка, идет монтаж новейшего оборудования, в том числе для мультиспиральной компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Сроки сдачи объекта — конец этого года, предполагается, что первых пациентов центр примет в феврале. Для этого подрядчикам придется напряженно работать. Уложиться в график помешали сложности, возникшие во время строительства.

Аркадий Шумай, директор по строительству компании-подрядчика: Корректировался в течение строительства сам объект, но все уже устранено, сейчас завершающая стадия работ. Все мокрые процессы закончены, ни шпаклевки, ни стяжки не производится. Остается только линолеум постелить во всех помещениях, установить двери и откосы, санфаянс, оборудование подключить и произвести пуско-наладку.

Братск в эти дни вообще напоминает большую стройку. Улица Котельная, район Падун. Несмотря на 30 градусные морозы, трудятся рабочие. Главная задача — закрыть тепловой контур, установить окна и довести здания до крыши. Это дома, которые должны быть возведены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Здесь стройка вызывает наибольшие опасения — подрядчик срывал сроки. А сюда, например, совсем скоро заедут жильцы. В городе самый большой в стране объем жилья, которое нужно расселить. Около 150 тысяч квадратных метров. К установленному законом сроку — сентябрю 2017 года — не были достроены более сорока многоквартирных домов. В ноябре удалось сдать в эксплуатацию еще 22 здания, 9 будут заселяться весной-летом следующего года.

Сергей Серебренников, мэр г. Братска: Нам нужно от трех до шести месяцев, чтобы завершить эту программу. Мы просим правительство Иркутской области, правительство Российской федерации в рамках годичного переходного периода, который объявил президент, для пуска новой программы федеральной разрешить нам завершить эту программу, чтобы все жители, которые заявлены, могли получить новое комфортное жилье.

Еще одна федеральная программа, исполнение которой сегодня проверяют парламентарии, — формирование комфортной городской среды. На нее из бюджетов всех уровней в Братске выделено 129 млн рублей. И вот один из результатов — площадка на улице Воинов-Интернационалистов. Установлено оборудование, отремонтированы тротуары, оборудована парковка. В другом дворе появились новые тренажеры. Их функционал представители делегации проверяют лично. И выносят предложение: совместить благоустройство площадок с проведением ремонта многоквартирных домов. Тем более что собираемость взносов на последней программе в Братске одна из лучших по области — более 75%.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия»): Наверное, это будет правильно: дом отремонтировать и вместе с людьми сохранять как можно дольше вот это отремонтированное хозяйство. У меня предложения — хотя в этом году уже поздно говорить — а на следующий год и на пятилетку все-таки посмотреть вместе с фондом и соединить эти два момента.

Комфортная городская среда формируется не только во дворах, но и на общественных пространствах. Здесь, например, еще недавно был пустырь. Теперь в сквере у Дворца творчества детей и молодежи распланирована территория, оборудованы тротуары, есть даже площадка для выгула и дрессировки собак. В планах у жителей — посадить в центре сквера живую ель, чтобы всем вместе отмечать здесь новогодние праздники.