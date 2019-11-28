Задолженность по зарплате в 4 организациях Приангарья составляет почти 8,5 млн рублей

Между тем с начала года погашена сумма в 136,7 миллионов перед более чем двумя тысячами работников. Из числа должников вышли 33 организации и один индивидуальный предприниматель. Такие данные озвучили в федеральной службе государственной статистики по Иркутской области. Территориальные межведомственные комиссии признали неудовлетворительной работу по снижению задолженности по зарплате в трех районах области: Усольском, Нижнеилимском и Братском. Следующие межведомственные комиссии состоятся уже в 2020 году. Такое решение было принято сегодня на заседании.

Наталья ВОРОНЦОВА, МИНИСТР ТРУДА и ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: За 2018 год в полном объеме были исполнены те поручения, которые даны по повышению заработной платы президентом России в его указах. Минтруд Иркутской области подготовил программу поэтапного повышения заработной платы работников Иркутской области. Она касается работников и бюджетной сферы, и вне бюджета. План достаточно огромный, мы будем публично его обсуждать в ближайшее время с нашими партнерами, товаропроизводителями, профсоюзами.