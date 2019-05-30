За три года в Иркутской области построено и реконструировано 73 спортивных объекта

Строительство спортивных объектов стремительно развивается по всей Иркутской области. Стадионы, бассейны, залы появляются в Куйтунском, Заларинском, Шелеховском районах, Чуне, Усть-Куте, селе Казачинское и других населенных пунктах. Цель регионального министерства – сделать спорт доступным для всех граждан.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 17 объектов строится, 10 объектов ремонтируется из 17 объектов, которые строятся по области, 11 — нам федералы помогают деньгами. География самая широкая, если говорить про те объекты, которые строятся в этом году: село Казачинское, Усть-Кут, Чуна, Куйтунский, Заларинский, Шелеховский районы. Ну и, безусловно, нельзя не отметить столицу нашего региона — город Иркутск, где самая высокая нагрузка на спортивные объекты. Мне очень приятно, что здесь появляются новые современные спортивные комплексы, такой как на бульваре Рябикова. Мы очень активно поддержали, то есть 50% стоимости заложено на этот объект из областного бюджета.

Только за последние три года в Иркутской области построено и реконструировано 73 спортивных объекта.