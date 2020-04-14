За реализацию нацпроектов в регионе спрашивать по всей строгости

За реализацию нацпроектов в регионе спрашивать по всей строгости14.04.20
Такое заявление сделал глава области Игорь Кобзев сегодня на совещании по этому вопросу. Сразу по нескольким проектам средства до сих пор не освоены. Тормозится реализация таких проектов, как берегоукрепление Байкала в поселке Листвянка, строительство детских садов и ФОКов в населенных пунктах области, а также ликвидация отходов БЦБК и реализация программ формирования комфортной городской среды. Игорь Кобзев поручил усилить работу по этим направлениям, чтобы не допустить ситуации, когда регион вынужден возвращать федеральные средства из-за того, что деньги не освоили.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Никто не побеседовал с подрядной организацией. Где этот график? Если бы вы мне его сейчас дали и сказали: «Да, Игорь Иванович, вот график, но мы отстаем, но мы в график это включили». А вы ничего не сделали. Вы даже не можете мне эти сроки обозначить. Не можете. Вы должны сегодня все графики пересмотреть. Новые сроки в них включить. Чтобы в Минэкономразвития эти данные были.
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