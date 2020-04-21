Выплаты социальных стипендий продлят в Иркутской области

Дистанционное обучение продолжается у студентов. Многим из них по-прежнему нужна социальная помощь. Им региональное минсоцразвития продлит выплаты социальных стипендий. Причем без запроса дополнительных документов. Об этом ходатайствовали студенческий координационный совет, администрация вузов и профсоюзные организации. Напомним, социальные стипендии положены малоимущим студентам очной формы обучения. С апреля по сентябрь средства из федерального и областного бюджетов смогут получить около пяти тысяч студентов Иркутской области.

Маргарита ЦЫГАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Когда мы столкнулись с проблемой, что студенты не могут оформить уведомление госсоцпомощи, на основании которого мы и назначаем соцстипендию, мы добились того, что всем студентам, у которых закончился срок уведомления госсоцпомощи в марте и в апреле, будет продлено назначение госсоцпомощи, а, следовательно, мы сможем назначить соцстипендии. Конечно, это все делается для того, чтобы наши студенты не нарушали режим самоизоляции и чтобы комфортно для них обеспечить все эти процессы.