Выплаты ежемесячных соцпособий семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка начнут поступать в конце апреля

Выплаты ежемесячных соцпособий семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка начнут поступать в конце апреля

22.04.20

В Иркутской области вступили в силу изменения в закон о выплате ежемесячных социальных пособий семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка. В первую очередь, деньги получат семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Им выплатят чуть более 800 рублей. Почти 2 тысячи рублей в месяц будут получать матери-одиночки. Около 1300 рублей достанется военным. Первые суммы поступят уже в конце апреля. Также правительство рассмотрит более 120 новых мер социальных поддержек для малоимущих семей.

 Владимир РОДИОНОВ, И.О. МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы обязаны по закону выплатить данную меру соцподдержки до конца июня. Цена вопроса — 230 миллионов рублей, перераспределить их можно. Мы подготовили такое предложение, на основании которого Игорь Иванович дал поручение в апреле месяце, в его последние дни, провести данную выплату.

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