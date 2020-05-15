Выплаты дополнительного пособия детям войны произведут до 20 мая

В этом году в апреле размер поддержки увеличен с 2 до 5 тысяч рублей, для этого в бюджете области предусмотрели еще 360 миллионов. В нашем регионе 120 тысяч человек, входящих в эту категорию. И уже 90% из них получили деньги. Остальным выплату доставят вместе с пенсией.

Владимир РОДИОНОВ, И.О. МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Тот, кто получает на почте или кому приносит агентство, донесут данную выплату в течение мая месяца вместе с пенсией согласно графику. Поэтому все контролируется, те обращения, которые сегодня есть в адрес министерства, мы людям разъясняем.