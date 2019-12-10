Выход на лед смертельно опасен!

В связи с повышением среднесуточной температуры в регионе эта ситуация обострилась. Несмотря на все запреты, уже зарегистрировано 8 происшествий с провалом под лед и техники, и людей. На водоемах области погибли два человека, трех удалось спасти. Напомним, 5 декабря на реке Ангара у села Олонки Боханского района местный житель утонул, когда вышел на лед, чтобы набрать воды. Известно, что 67-летний мужчина провалился под лед в 4-5 метрах от берега. 8 декабря на Братском водохранилище удалось спасти мужчину, который решил прокатиться на снегоходе. Буквально через несколько минут после выезда транспортное средство ушло под лед, но мужчине удалось удержаться на поверхности и дождаться помощи. Наибольшие опасения у спасателей вызывают заливы Иркутского, Усть-Илимского, Братского водохранилищ, Малого моря озера Байкал, где во время ледостава традиционно собираются любители подледной рыбалки.

Евгений ГОГОЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На предстоящие выходные во взаимодействии с полицией и органами местного самоуправления рейдами и патрулированием будут охвачены все потенциально опасные места. За выезд транспорта вне ледовых переправ предусмотрены административные штрафы как на физических, так и на юридических лиц.

В ходе акции «Безопасный лед» уже составили 11 административных протоколов. Обследовали 297 мест возможного выхода людей и выезда автомобилей на лед, 95 из них перекрыли, установили 582 запрещающих и информационных знаков. В потенциально опасных местах на льду выставлено 5 спасательных постов.