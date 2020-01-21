Выход на лед Байкала в районе Малого моря стал платным

Лед Байкала — 50 рублей. С начала этого года туристам за выход на береговую линию на территории Малого моря придется заплатить. Это связано с границами нацпарка и с сохранностью этой зоны. Предполагается, что на деньги гостей заповедник обустроят. Мнение туристов и чиновников в следующем материале.

Теперь он не бесценный. Лед Байкала обрел свой тариф. Хотя туристы не понимают, как выход на прозрачную гладь в районе Малого моря может быть платным, говорит Антон Гаер. Он много лет водит пешие маршруты и с таким запретом не согласен. С начала января Антон с туристами три раза посетил территорию озера по новым правилам.

Антон ГАЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРКЛУБА: Мы оформляли разрешения на выход на лед, и мы обходили кучу островов и не видели ни машину МЧС, ни патруль. Не понимаем, за что платим. Туалетов тоже нет. Вот в Баргузинский заповедник приезжаешь, там тоже платный вход, но там оборудованы стоянки, мусорные баки, ясны границы этого национального парка.

Больше всего нововведение задело туроператоров, которые начали продавать маршруты еще прошлой зимой, то есть задолго до того, как стало известно, что за выход на лед Байкала будут брать деньги. Руководство заповедника настаивает на том, что, прежде всего, это вопрос безопасности туристов и, конечно, комфорта. Пока его нет, это не скрывают. Проект начнут реализовывать со дня на день. Установят информационные аншлаги, оборудуют маршруты туалетами, местами для пикников. Жителям области за нахождение на территории нацпарка придется заплатить 50 рублей, гостям региона в два раза больше. Местным бесплатно, нужно только оформить специальный пропуск. Чтобы предотвратить несчастные случаи на льду Байкала, маршрут взяли под постоянное наблюдение сотрудники ГИМС.

Умар РАМАЗАНОВ, ДИРЕКТОР ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ»: В любом случае будет жестко пресекаться, в том числе совместно с ГИМС, МЧС, полицией. У нас есть специальная техника, хивус, снегоболотоходы у нас там стоят, которые не провалятся и не утонут. Все транспортные средства, которые будут находиться за пределами утвержденных дорог на льду, будут привлекаться к административной ответственности.

Только за незаконное нахождение в границах нацпарка штраф до 4 тысяч рублей. Как отмечает руководство заповедника, сборы с туристов пойдут как на обеспечение комфорта по всей протяженности маршрута, так и на разработку новых туров на Малом море. Например, авто- и мотопутешествия на территории Прибайкальского нацпарка.