Единый нерабочий период в России завершен. С 12 мая стартует поэтапный выход из режима ограничений. Между тем самоизоляцию в Сибирском федеральном округе продлили до 31 мая. Оставаться дома должны люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, а также студенты, школьники и сотрудники неработающих предприятий.

Иркутская область в списке 11 регионов страны, в которых эпидобстановка позволяет начать выход из режима ограничений. С этих слов Игорь Кобзев начал заседание оперативного штаба. Но и с послаблениями нужна осторожность. Распространение инфекции по области неоднородно. Поэтому тут необходим индивидуальный подход к каждой территории. Глава региона предложил поделить Иркутскую область на три зоны риска. Высокий — это Иркутск, Ангарск и Усть-Кут. Средний — это территории, где меньше 10 случаев. И низкий — районы без коронавируса.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

С учетом этой градации по районам мы примем решения о работе предприятий на территориях с обязательным соблюдением всех санитарных норм.

Выход из режима повышенной готовности в Иркутской области будет поэтапным. Всего их три. Первый стартует 14 мая. С четверга заработают бани, стоматологические кабинеты, химчистки и прачечные, сервисные центры, магазины непродовольственных товаров площадью не больше 400 квадратов с отдельным входом.

Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Первым этапом мы вовлекаем 8215 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 25 845 работающих. Дисциплина и все санитарные нормы у вас должны выполняться, не расслабляйтесь. Иначе мы все эти три этапа не проведем в короткое время.

Можно заниматься спортом на улице. Но с условием: тренироваться только по двое с расстоянием в пять метров. Гулять тоже можно только парами. Но и тут с социальной дистанцией. А вот посещать детские площадки и места с большим числом людей по-прежнему нельзя. Медицинское сообщество региона при этом предупреждает: расслабляться рано. Скорее всего, слышать о COVID мы будем еще все лето. Для выхода из режима ограничений учитывают коэффициент распространения инфекции. Чем он ниже, тем лучше.