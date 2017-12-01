Встреча губернатора с учеными

Рекорд по добыче золота может установить Иркутская область в следующем году. Это связано с разработкой крупнейшего месторождения Сухой Лог.

Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко на встрече с молодыми учеными. В ней приняли участие представители объединенного совета научной молодежи Иркутского научного центра СО РАН, студенты ИрНИТУ, ИГУ, БГУ. Сергей Левченко рассказал об основных отраслях, развитие которых может способствовать улучшению жизни населения, росту его благосостояния, созданию условий для развития перспективной, талантливой молодежи. Губернатор подчеркнул: одним из важных направлений развития науки является бережная добыча природных ресурсов.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: На мой взгляд, нам нужно поработать над тем, как очень бережно их доставать — может быть, с лесом и водой это не очень связано — но тем не менее, это общий термин. Стараться максимально их перерабатывать без ущерба для природы.

По итогам встречи Сергей Левченко пригласил авторов инновационных проектов на заседание Координационного научного совета при Губернаторе, чтобы предметно обсудить перспективы реализации идей молодых ученых, и поручил профильному министерству по молодежной политике организовать встречу, на которой стороны обсудят, как не допустить отток молодых и талантливых людей из Иркутской области.