Всероссийская акция «Георгиевская лента» стартовала

Более 160 тысяч ленточек привезли в Иркутскую область. Конечно, пандемия внесла свои коррективы и здесь: традиционных пикетов не будет, но акция уже началась в онлайн-формате.

Егор ЛУКОВНИКОВ, И.О. МИНИСТРА по МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы направили ленточки во все муниципальные образования для того, чтобы, прежде всего, они были переданы тем людям, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это врачи, это сотрудники правоохранительных органов, это волонтеры. И, конечно же, акция «Мы вместе» продолжается, и в рамках акции «Мы вместе» ленточка будет вручаться тем, кто находится в зоне риска. Это люди старше 65 лет. Волонтеры вместе с доставляемой помощью будут также вручать георгиевскую ленту.