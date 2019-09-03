Купаться больше нельзя. Летний сезон подошел к концу, и все пляжи Иркутской области закрыты для эксплуатации. Матросы-спасатели прекратили дежурства, а средства спасения убрали на хранение до следующего наступления тепла. В нашем регионе всего два официальных общественных пляжа — на Еловском водохранилище в Ангарске и в заливе Якоби в Иркутске. Также 9 пляжей в детских оздоровительных лагерях. Все лето инспекторы ГИМС патрулировали водоемы в Иркутской области, следили за безопасностью в акватории. В местах массового отдыха проводили инструктаж по мерам безопасности. Благодаря слаженной работе сотрудников ГИМС за лето спасены 23 человека, из них двое — несовершеннолетние. На оборудованных пляжах погибших нет.