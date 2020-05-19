Законно пройтись по Большой Байкальской тропе или прогуляться к скале Шаманка теперь можно. Все маршруты «Заповедного Прибайкалья» вновь открыты для туристов. Можно брать разрешение и наслаждаться тропами вдоль Байкала или даже на острове Ольхон. Получить документ на посещение национального парка можно дистанционно. Нужно отправить запрос по электронной почте для физлиц tourist@baikal-1.ru, для юрлиц agent@baikal-1.ru.

Кристина ГЛОТОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТУРИЗМА и РЕКРЕАЦИИ ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ»:

Перед выходом на тропу нужно обязательно уточнять класс пожарной опасности. Он у нас обновляется ежедневно до 10 утра. После 10 уже можно уточнить эту информацию. Иначе могут развернуть прямо посередине тропы. Потому что посещение лесов, если класс пожарной опасности более трех, запрещено.

Уточнить класс пожарной опасности можно по телефону 8 800 302 04 58. Кроме того, при посещении маршрутов нужно обязательно соблюдать санитарные правила: социальную дистанцию, при себе иметь маску, перчатки и антисептик для обработки рук.