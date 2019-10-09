Восстановление после паводка обсудил Михаил Щапов с Виталием Мутко

Последствия летних паводков, которые накрыли в этом году наш регион, и их устранение депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов обсудил на встрече фракции КПРФ с вице-премьером Виталием Мутко. Щапов обозначил ряд проблем, которые необходимо решать. Это помощь пострадавшим людям в Слюдянском районе, восстановление мостов, ремонт жилых домов.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Там разрушен мост, через который также проходили все коммуникации. Его нужно восстанавливать, как и другую разрушенную инфраструктуру. Необходимо порядка 750 миллионов рублей на эти работы. Затруднительно будет найти их Иркутской области, если учитывать, сколько пришлось потратить на восстановление в районах после наводнения.

Также говорили о ситуации с домами серии 1-335, которые не проходят по современным требованиям к сейсмоустойчивости и о переселении из ветхого аварийного жилья. Виталий Мутко и Михаил Щапов договорились, что совместно решение этих проблемных вопросов будут держать на контроле.