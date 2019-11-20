Вопросы экологии Иркутской области обсудили Сергей Левченко и Дмитрий Кобылкин

«Усольехимпром», отходы БЦБК, проект берегоукрепления в Листвянке, развитие особо охраняемых территорий. Актуальные для Иркутской области вопросы экологии обсудили на встрече губернатор Сергей Левченко и министр природы России Дмитрий Кобылкин. Региону необходима поддержка федеральных властей для решения ситуации с самыми проблемными объектами, такими как предприятие-банкрот в городе химиков. Губернатор отметил: его необходимо включить в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». После рекультивацию зараженных ртутью земель, а также ликвидацию ртутного цеха производства возможно включить в федеральный реестр на 2020 и последующие годы. Документальное решение этого вопроса находится на завершающей стадии. Руководитель федерального министерства Дмитрий Кобылкин принял решение оперативно сформировать межведомственную рабочую группу для снятия организационных барьеров.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сделали проект на областные деньги. Он прошел экспертизу. И в настоящий момент определяемся, чтобы начать работы по следующему году по утилизации ртутных отходов. Договорились сделать рабочую группу и до конца ноября заслушать результаты работы группы, чтобы успеть в нацпроекты, которые начинаются со следующего года.